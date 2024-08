Per tutto settembre corso Umberto a Modica sarà area pedonale

L’ordinanza contenente la perimetrazione dell’area pedonale di corso Umberto è del comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro su input dell’Amministrazione Monisteri che, con questo provvedimento, intende garantire un’adeguata fruizione del cuore di Modica. Fino al 30 settembre tutti i venerdì, sabati e domeniche dalle 20.30 alla 01 del giorno successivo divieto di sosta, con rimozione forzata in corso Umberto nel tratto compreso fra le intersezioni con via Campailla e corso Garibaldi e nel tratto di corso Umberto compreso tra i civici 187 e 191, eccetto il trenino lillipuziano. Dalle 21 alla 1 del giorno dopo, invece, è istituito il divieto di transito in corso Umberto nel tratto compreso fra le intersezioni con via Campailla e corso Garibaldi. Nel caso di manifestazioni concomitanti con altre aree adiacente il tratto in cui è stata istituita l’area pedonale l’ordinanza verrà sospesa. Naturalmente il Comando di Polizia Locale apporrà tutta la segnaletica necessaria per indicare i divieti posti.

La direttiva al Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, è arrivata dall’Amministrazione Monisteri.

Sono solo alcuni giorni della settimana quelli in cui è stato istituito il divieto di transito con la creazione dell’isola pedonale nel centralissimo corso Umberto. Ciò al fine di “mantenere un notevole afflusso di persone e tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica in corso Umberto”.

© Riproduzione riservata