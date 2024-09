Per Sampieri un “piano sosta”. Lo chiedono residenti e turisti

E non solo. Nella frazione balneare sciclitana se ne percepisce l’esigenza vista la ben nota affluenza di villeggianti e turisti che si sommano ai residenti i quali, nei mesi invernali, superano le ottocento unità. Ed in una Sampieri, da quest’anno Bandiera Blu, non può non essere dedicato un piano traffico ed un piano sosta che regolamenti il flusso all’interno dell’abitato, sia nella parte alta, la più moderna, che in quella bassa, l’antico borgo. E’ il consigliere comunale della lista “Vindigni Sindaco”, Marco Lopes a sollevare il problema. E’ lui che parla di strisce blu e strisce rosa, di strisce bianche gratuite da aumentare di numero.

Un piano della viabilità in tutto il territorio non può non tenere conto di queste esigenze.

“In prossimità della realizzazione di un piano viabilità, ritengo che ci siano degli interventi utili a risolvere alcune criticità ed a migliorare la viabilità nella borgata – afferma Marco Lopes – faccio notare che ci sono delle criticità legate al traffico intenso ed alle soste in doppia fila soprattutto in prossimità degli esercizi più frequentati, come rivendite commerciali, farmacia, tabaccheria. Una revisione e razionalizzazione dei posti auto, delle modalità di sosta e parcheggio, così come della posizione e frequenza delle aree, potrebbe portare a mio parere sicuramente benefici. In modo progressivo – conclude Lopes – si potrebbe liberare il centro dalle auto, salvaguardando gli spazi riservati alle persone con disabilità, e si potrebbe aumentare l’offerta di sosta blu a pagamento per tutti in prossimità del centro per ovviare alla problematica della sosta selvaggia. Anche questa è un’azione concreta che migliora l’accessibilità in maniera equa ed a misura delle esigenze di ciascuno”.

