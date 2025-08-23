Pedalino, si presenta il libro di poesie “I volti dell’assurdo” di Francesco Maria Cataldo

Si presenta domani 24 agosto , al Museo Enologos di Pedalino, il libro di Francesco Maria Cataldo “I volti dell’assurdo”. Cataldo , musicista, da anni dedito all’attività concertistica e allo studio della musica antica e barocca, coltiva anche la passione per la poesia.

Francesco Maria Cataldo e la passione per la poesia

A Vittoria, sua città natale, dove ora sta trascorrendo qualche giorno di vacanza, ha presentato negli anni precedenti i libri “Il seme della libertà” e “La pineta dei ricordi”. Ora un nuovo appuntamento che, come lo scorso anno, sarà ospitato nell’ampio e suggestivo cortile del Museo Enologos, grande raccolta della civiltà contadina del XIX e XX secolo curata da Titta Cilia, a un chilometro da Pedalino , lungo la provinciale 7 per Mazzarrone.

Appuntamento culturale a ingresso gratuito

Il 24 agosto, alle 21, il nuovo appuntamento con la silloge “I volti dell’assurdo”. Dialogherà con l’autore l’attrice Tiziana Bellassai. Sarà ospite Gaetano Panagia. L’appuntamento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Athea, Cultura e vita. L’ingresso è gratuito.

