Peculato, rinviato a giudizio ex sindaco di Chiaramonte Gulfi

di Giada Drocker – Il prossimo 18 febbraio inizierà al Tribunale di Ragusa, il processo a carico dell’ex sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, e della ex segretaria comunale Salvina Cirnigliaro. Entrambi difesi dall’avvocato Enrico Platania, sono stati rinviati a giudizio nei giorni scorsi dal giudice per le indagini preliminari e dovranno ora rispondere davanti al Tribunale collegiale, dell’accusa di peculato per l’utilizzo di una autovettura di servizio del comune di Chiaramonte Gulfi per scopi non istituzionali. Il Comune aveva dato mandato per la costituzione di parte civile, formalizzata attraverso l’avvocato Giovanni Ascone.



