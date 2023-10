Passeggiate e colloqui in città tra storia e scienza. Modica conferma la sua passione per la cultura

L’iniziativa prende il via il prossimo 22 ottobre. Due i momenti di un’iniziativa spalmata fra questi ultimi mesi del 2023 ed il nuovo 2024: i colloqui di Casa Campailla e le passeggiate in città tra storia e scienza. Il primo appuntamento, alle ore 9 con partenza da viale Quasimodo davanti all’American bar: dalla Madonna della Catena a Casa Campailla. Ci saranno i saluti del sindaco Maria Monisteri, di Laura Migliore e di Cesare Agosta. Previsti gli interventi di Uccio Barone, Lucia Trombadore e Marcella Burderi. L’evento del 22 ottobre è curato dal gruppo di appassionati di storia locale “I Cesaroni”.

Un tuffo nei luoghi del filosofo scienziato, poeta e medico Tommaso Campailla (1668-1740), nei suoi scritti, nelle sue memorie.

Gli eventi sono organizzati dall’ IMES, l’Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali, in collaborazione con Casa Campailla e con alcune associazioni che, di volta in volta, si uniranno per divenire protagoniste di un momento di condivisione sui temi della città e della figura del prestigioso studioso modicano. Gli incontri sono aperti a tutti e sono rivolti agli appassionati di storia e di filosofia, letteratura, architettura e di storia locale. Ci saranno tavole rotonde, proiezioni, collegamenti con studiosi, e con istituzioni che si occupano dei temi trattati dallo studioso modicano. La città natale dello scienziato modicano diventa per un anno il luogo principe per iniziative culturali.