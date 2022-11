Passeggero colto da malore in crociera, soccorso da Guardia Costiera Pozzallo

Passeggero colto da malore su nave da crociera, interviene Motovedetta della Guardia Costiera di Pozzallo e il personale medico del 118 Effettuata in serata evacuazione medica di un passeggero di origine inglese a bordo di una nave da crociera che, al momento della chiamata di soccorso si trovava a circa 40 miglia dal Porto di Pozzallo.









L’allarme è pervenuto alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo, tramite la Sala Operativa della Direzione Marittima di Catania, che con il coordinamento del CIRM (Centro Internazionale Radio Medico), ha disposto l’intervento della Motovedetta CP 322 di Pozzallo. Il trasbordo del malcapitato è avvenuto in breve tempo a circa 14 miglia dal Porto di Pozzallo; sbarcato in sicurezza è stato affidato alle cure mediche del 118 e successivamente condotto presso l’Ospedale G. BAGLIERI di Modica per gli accertamenti del caso.