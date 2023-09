Passalacqua Ragusa si aggiudica il quadrangolare “Terranova”

La Passalacqua Ragusa ha ottenuto una vittoria nel quadrangolare “Terranova” di Agropoli, sconfiggendo Campobasso e Roma. Nonostante l’assenza di Silvia Pastrello, la Passalacqua ha dimostrato un buon rendimento in entrambe le partite, vincendo 69-61 e 71-55 rispettivamente.

Il coach Lino Lardo ha sottolineato l’importanza dei segnali positivi emersi da queste partite. Ha notato miglioramenti rispetto alle partite precedenti contro Sassari, come una migliore condizione fisica delle giocatrici, una difesa intensa per l’intera durata delle partite e una maggiore velocità in campo. Ha elogiato l’applicazione delle giocatrici in relazione a quanto lavorato durante le settimane di preparazione.

Tuttavia, ha anche riconosciuto che ci sono sempre aspetti da migliorare, come la circolazione di palla in attacco. La squadra ora si prepara per l’Opening day contro la Virtus Bologna, una squadra di alto livello fresca vincitrice della Supercoppa. Coach Lardo ha sottolineato la determinazione delle giocatrici nell’affrontare la stagione ufficiale e ha affermato che hanno una settimana di lavoro davanti a loro prima del primo incontro di campionato.