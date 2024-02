Passalacqua: domani, in diretta nazionale, le aquile in casa contro Roma

La Passalacqua Ragusa anticipa a domani, 1 marzo alle 21:15, la partita contro la Oxygen Roma, che sarà trasmessa in diretta su Raisport. Dopo il recente successo ottenuto a Sassari, questa rappresenta un’importante vetrina per la squadra biancoverde e per l’intera città, che avrà bisogno di un sostegno adeguato dal pubblico. La società invita quindi i tifosi e gli appassionati a non perdere l’occasione di assistere all’evento.

Dal punto di vista sportivo, la squadra ha dimostrato progressi nelle ultime settimane e domani sarà chiamata a un nuovo banco di prova. Il coach Lino Lardo conferma l’importanza della concentrazione contro una squadra temibile come la Oxygen Roma: “Siamo reduci da due belle vittorie in campionato, ma dovremo cercare di capitalizzare questo impegno casalingo. Roma è formata da giocatrici temibili, quindi ci sarà da affrontarle con la massima concentrazione. Rispetto all’andata, pensiamo di essere migliorati come gruppo e questi passi avanti dobbiamo dimostrarli. Il calore del nostro pubblico sarà un ulteriore fattore perché ogni passo in classifica sarà determinante da ora in poi”.

© Riproduzione riservata