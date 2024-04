Passalacqua: domani arriva la capolista

La sfida di domani sera contro la Reyer Venezia si prospetta come un’importante prova per la squadra di Ragusa, che si troverà di fronte la capolista del campionato. L’assistant coach Massimo Romano sottolinea l’importanza di giocare al massimo delle proprie capacità contro una squadra di alto livello come Venezia e spera che il pubblico possa essere numeroso per sostenere la squadra in questa partita cruciale.

Romano evidenzia la necessità di ridurre gli errori gratuiti e di dare un ulteriore sforzo rispetto alle prestazioni precedenti contro avversari di calibro simile. L’obiettivo è quello di ottenere una vittoria che potrebbe essere determinante per la classifica e per il morale della squadra in vista della post season.

Dopo la sfida contro Venezia, la squadra avrà ancora due incontri casalinghi prima di concludere la regular season e iniziare la post season. Il prossimo impegno casalingo sarà contro Sanga Milano, seguito dallo scontro finale in trasferta contro Battipaglia. La partita di domani rappresenta quindi un’importante tappa nel percorso della squadra di Ragusa verso la fase finale del campionato.

