Passalacqua: domani, 20 aprile, ultima gara della stagione regolare

Domani, 20 aprile, segna l’ultima gara della stagione regolare per il massimo campionato di Serie A1 femminile, con Ragusa che si esibirà sul campo di Battipaglia con inizio alle ore 20:30. Questa sarà un’occasione per la squadra di concludere la stagione regolare con una buona prestazione, preparandosi così al meglio per i playoff che inizieranno già il prossimo mercoledì.

Nonostante la certezza della sesta posizione, l’obiettivo rimane quello di giocare una partita solida, che possa fornire un’ulteriore spinta motivazionale in vista dei playoff. Il coach Lino Lardo riconosce le difficoltà dovute alle assenze, ma rimane fiducioso nel gruppo e nel desiderio di vittoria della squadra.

La partita contro Battipaglia sarà un buon test per valutare il livello di preparazione della squadra in vista della post season. Gli scontri dei quarti di finale scudetto inizieranno mercoledì 24 aprile, con la prima partita in trasferta, seguita dalla gara 2 al Palaminardi domenica 28 aprile. Eventualmente, una terza partita sarebbe giocata ancora in trasferta il primo maggio.

© Riproduzione riservata