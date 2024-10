Parcheggia fuori sosta, s’infuria con gli agenti: a Vittoria, denunciato per oltraggio, minacce e ingiurie a pubblico ufficiale

La Polizia Municipale di Vittoria ha denunciato un uomo di 57 anni per oltraggio a pubblico ufficiale, minacce e ingiurie, in seguito a un episodio avvenuto il 18 settembre scorso. L’uomo aveva parcheggiato la propria auto in via Cavour per fare acquisti e, alla vista degli agenti intenti a contestare la sosta irregolare, ha iniziato a inveire contro di loro, rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

E’ stato rintracciato

Dopo aver continuato a minacciare gli agenti, l’uomo è risalito in auto e si è allontanato. Tuttavia, grazie a un’attenta indagine, la Polizia Municipale è riuscita a identificarlo e a procedere con la denuncia per omissione di fornire le proprie generalità, come previsto dalla legge.

