“Paolo Orsi. Cava d’Ispica. Paesaggio siciliano”, si presenta a Siracusa il libro di Giovanni Distefano e Vincenzo Giompaolo

Si presenta a Siracusa il libro “Paolo Orsi. Cava d’Ispica. Paesaggio siciliano”. Il libro, a cura di Giovanni Di Stefano, con fotografie di Vincenzo Giompaolo, sarà presentato dall’archeologa Angela Maria Manenti, del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Valle del Tellaro e Akrai.

L’appuntamento è per le ore 17,30 a Siracusa presso la sede del Museo archeologico regionale intitolato proprio all’illustre archeologo di Rovereto che dedicò la sua vita alle ricerche e agli scavi archeologici in Sicilia e in Calabria e che dedicò in modo particolare la sua attenzione al territorio ragusano. Fu infatti sovrintendente ai beni culturali a Siracusa e successivamente anche a Messina e studiò quindi in modo particolare la Sicilia orientale.

Presenta e modera la giornalista Isabella Papiro. Ad introdurre i lavori sarà Carmelo Bennardo, direttore del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Valle del Tellaro e Akrai.

L’evento si inserisce nell’ambito degli appuntamenti organizzati per il 90° anniversario della morte di Paolo Orsi, avvenuta proprio nel 1935.

