Pantelleria celebra Ennio Morricone con un evento speciale a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica

L’evento in omaggio a Ennio Morricone, che si terrà il 28 agosto al Giardino della Luna di Pantelleria, sarà un’occasione unica per celebrare la musica del grande compositore attraverso l’interpretazione di Gilda Buttà al pianoforte e Luca Pincini al violoncello. Questi due musicisti, che hanno lavorato a stretto contatto con Morricone per oltre trent’anni, offriranno un’esecuzione rispettosa delle partiture originali, mantenendo intatta la purezza e la raffinatezza della musica del Maestro.

Il concerto non sarà solo un tributo a Morricone, ma avrà anche un fine benefico: il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, un ente che ha investito enormi risorse nella ricerca scientifica per trovare terapie efficaci per questa malattia. L’impegno della Fondazione, che ha radici nella storia personale dei suoi fondatori, continua a essere fondamentale per la ricerca in Italia e nel mondo.

L’evento è organizzato da Enrica de Biasi e Luisa Indelicato, due imprenditrici culturali che, con la loro dedizione, portano a Pantelleria l’eccellenza musicale, sia classica che contemporanea. La serata sarà presentata da Cinzia Malvini, giornalista di La7, che condividerà aneddoti e curiosità sui musicisti e sulla figura di Morricone.

L’ingresso è gratuito, ma si incoraggiano donazioni volontarie a sostegno della ricerca scientifica. La comunità pantesca è invitata a partecipare e a contribuire generosamente a questa causa importante.

