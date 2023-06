Pallavolo femminile, l’Ardens Comiso conferma l’allenatrice. In panchina Francesca Giucastro

La Logos Ardens Comiso ha affrontato una stagione difficile e sfortunata nel campionato di B-2, che ha portato alla retrocessione della squadra in serie C. La stagione è stata caratterizzata da numerosi problemi, tra cui le assenze per infortunio di diverse giocatrici chiave. Michela Noto è stata assente per gran parte dell’anno, tornando in campo solo a marzo e disputando solo 6 delle 26 partite stagionali. Anche Sara Pace, Alice Chiarandà, Selene Gambini e Denise Iapichino hanno subito lunghi periodi di infortunio durante la stagione.

In aggiunta, alcune atlete hanno deciso di abbandonare la squadra, contribuendo ulteriormente alle difficoltà incontrate dalla Logos Ardens Comiso. A causa di questi abbandoni e degli infortuni, la squadra non è mai riuscita a esprimere appieno il proprio potenziale. Solo verso la fine del campionato, quando ormai era compromesso, la squadra è riuscita a schierare l’intero roster e ha ottenuto tre vittorie consecutive. Tuttavia, queste vittorie non sono state sufficienti per evitare la retrocessione nel massimo campionato regionale.

Nonostante la delusione della retrocessione, la dirigenza ha deciso di ripartire con nuovi stimoli e entusiasmo. Dopo una valutazione attenta, Francesca Giucastro, che aveva sostituito Giacomo Tandurella a metà stagione, è stata scelta come allenatrice della prima squadra per la prossima stagione in serie C.

Il presidente dell’Ardens Comiso, Luca Occhipinti, ha dichiarato che nonostante la sfortunata stagione, ci sono stati alcuni aspetti positivi, come i debutti di giovani giocatrici che hanno mostrato buone prestazioni e promettono per il futuro. La dirigenza sta lavorando per allestire una squadra competitiva per la prossima stagione, confermando alcuni elementi e introducendo alcune novità.

L’obiettivo dell’Ardens Comiso per la prossima stagione è di lasciarsi alle spalle la retrocessione e puntare a disputare un campionato competitivo nella serie C regionale. La dirigenza spera che questa possa essere la stagione della svolta per la squadra.