Ottobre mese dell’educazione finanziaria. Docenti e studenti del “Quintino Cataudella” al passo con le direttive ministeriali

Ottobre mese nazionale dell’Educazione finanziaria. Sono in pochi a saperlo ma le istituzioni scolastiche non passano oltre senza un impegno concreto nella formazione degli studenti a questi temi, oggi fondamentali nella crescita giovanile. L’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” non ha fatto lasciato inosservato l’appuntamento con il Mese nazionale dell’Educazione finanziaria, promosso dal Consiglio dei Ministri che, approvando il disegno di legge Competitività, ha inserito l’Educazione finanziaria nell’insegnamento dell’Educazione civica. Per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto tecnico Economico, il dirigente scolastico Enzo Giannone ha organizzato su seminario sul tema “Investiamo sul futuro” con un parterre di relatori composto da esperti della Banca Popolare di Ragusa e di FEDUF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria, tenutosi ieri nell’auditorium della sede centrale dell’Istituto in viale dei Fiori.

Appuntamento per conoscere le sfide economiche della nuova epoca.

“Il nostro Istituto, da sempre attento a questa tematica, non poteva mancare a questo importante appuntamento – spiega Giannone – così in collaborazione con la Banca Agricola Popolare di Ragusa e con la Fondazione economica per l’educazione finanziaria ed il risparmio ha avviato un ciclo di lezioni e incontri, rivolto agli studenti dell’indirizzo Istituto Tecnico Economico AFM e Turismo, dedicati ai temi di educazione civica e cittadinanza economica, con particolare riferimento alla sostenibilità, all’economia civile e circolare, alla sicurezza dei pagamenti digitali e alla cybersecurity. In questo modo, in un’ottica interdisciplinare e trasversale, acquisiscono centralità nel percorso formativo la finanza, il risparmio e l’investimento, con l’obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese. La prima lezione è stata accolta dai ragazzi con grande entusiasmo ed interesse. Per il nostro Istituto è fondamentale preparare le nuove generazioni alle sfide economiche del mondo moderno e valorizzare la formazione finanziaria come componente basilare della cittadinanza attiva sempre più consapevole e responsabile”.