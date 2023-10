Osservatorio comunale turismo: ecco i nominati indicati dai partiti

Ci sono voluti quasi 120 giorni per trovare la quadra per la .. squadra. Stasera il Consiglio comunale di Ragusa, dopo appunto circa 120 giorni dalle nuove elezioni, ha provveduto ad indicare e dunque integrare i nomi che servono a concludere la composizione dell’Osservatorio Comunale sul Turismo. Si tratta dei nomi dei consiglieri comunali che, in rappresentanza di maggioranza e opposizione, dovranno rappresentare il Comune di Ragusa all’interno dell’osservatorio in cui sono presenti i rappresentanti delle categorie interessate. E magari ci faranno capire anche loro, ad esempio, che fine fa la famigerata tassa di soggiorno in passato usata , a volte, per cose che di turismo sono distanti anni luce.

Chi sono i nominati

E’ stato il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, a lanciare la votazione che ha portato all’indicazione di coloro che, tra i consiglieri comunali, saranno componenti dell’osservatorio. Si tratta di Marco Galifi e Sergio Schininà, per la maggioranza e di Peppe Podimani e Rocco Bitetti per la minoranza. Si sono astenuti i consiglieri comunali di maggioranza Federico Bennardo e Rossana Caruso (quest’ultima vicepresidente del Consiglio comunale). A lavori conclusi, Bennardo nei corridoi ha ribadito che l’astensione è legata al mancato coinvolgimento di figure giovanili, una battaglia che porta avanti fin dall’insediamento.