Ospedale Vittoria: riparato uno degli ascensori guasti. Fatto ricorso a ditta esterna

Uno dei due ascensori guasti dell’ospedale Guzzardi di Vittoria è stato riparato. Dopo la segnalazione dell’ex primario Edoardo Croce, l’ufficio tecnico dell’Asp 7 di Ragusa ha stretto i tempi per la riparazione del guato.

“Abbiamo dovuto far ricorso ad una ditta di Ragusa, che è stata molto efficiente e ha riparato il guasto – spiega il direttore sanitario Rafaele Elia – in precedenza la ditta convenzionata incaricata delle riparazioni aveva affermato di non poter effettuare la riparazione perché mancavano i pezzi. Verificheremo la posizione della ditta convenzionata e il lavoro da essi svolto. A causa di alcune inadempienze si potrebbe giungere, dopo un’attenta verifica, alla revoca della convenzione”.

Da ieri, dunque, si può nuovamente accedere ai piani alti del padiglione B dell’ospedale, dove peraltro si trovano reparti importanti, come la Medicina, la Cardiologia e l’Oculistica. In alcuni casi, i pazienti non sono in grado di raggiungere i piani attraverso le scale.

L’ufficio tecnico e la ditta, quindi, hanno lavorato anche nel fine settimana. “L’ufficio tecnico si è mosso con celerità – aggiunge Elia – devo ringraziare il direttore, Pasquale Amendolagine. Si sono stretti i tempi in modo da fare tutto nel più breve tempo possibile”.

La vicenda era venuta allo scoperto dopo una segnalazione dell’ex primario di Chirurgia Vascolare Edoardo Croce. “Ero un primario, oggi sono un paziente – aveva detto Croce – gli ascensori sono spesso guasti e, da quattro giorni sono guasti i due ascensori a disposizione dei pazienti. In alcuni reparti si è stati costretti a rimandare le visite”