Oro per le “Super girls” della Maestra Federica Re ai campionati mondiali nella Macedonia del nord

di Pinella Drago – Successo è arrivato dalle gare durante la “Ido World Championship 2023” tenutasi nei giorni scorsi a Skopje, capitale della Macedonia del Nord. A vincere il titolo di campionesse del mondo nella disciplina “Latin style gruops juniors open” sono state le ragazze della Maestra Federica Re: Vittoria Bonincontro, Nora Marino, Francesca Mauceri, Greta Bissi, Omayra Taccone, Rebecca Levante e Erika Antoci. Bissato il successo dello scorso anno ad Atene con una prestazione superlativa che ha impegnato già parecchio nella fase di preparazione all’appuntamento sportivo. Nelle gare le “Super Girls” hanno dato il massimo di se stesse sotto la guida eccellente della Maestra Federica Re portandole a salire il podio più alto.

Per la squadra del "Team Special Touch" è il frutto di un lavoro impegnativo amato dall'istruttrice e dalle sue stesse allieve.

“Congratulazioni per le ragazze, per la squadra del Team Special Touch e per la Maestra Federica Re – commenta il sindaco di Scicli Mario Marino – avete tenuto alto il prestigio dello sport sciclitano e di questo la città vi è grata. La scia di successi sportivi ottenuti dalle società e dagli atleti della nostra città, compresa quella di Skopje, sta permettendo di portare in alto il nome di Scicli in molte discipline a livello nazionale e internazionale. Non solo come sindaco, ma come cittadino di Scicli e sportivo, sono orgoglioso di ciò. Lo sport è vita, lo sport è libertà, lo sport è un valore sociale aggiunto per la comunità e, come tale, va tutelato e valorizzato”.