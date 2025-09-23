La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa, con sede all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, si conferma tra le migliori realtà italiane nella lotta all’ictus cerebrale. Nel secondo trimestre del 2025, l’unità diretta dal dottor Antonello Giordano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Diamond, il più alto conferito dal programma internazionale ESO/ISA-Angels. Un premio che certifica la capacità della […]
“Orizzonte senza confini”: la nuova mostra di Federico Severino alla Galleria Quam
23 Set 2025 13:16
Sabato 27 settembre alle 18.00 la Galleria Quam inaugurerà “Orizzonte senza confini”, la personale dell’artista catanese Federico Severino, a cura di Mattia Lapperrier. L’evento segna la seconda collaborazione tra Severino e la galleria dopo la fortunata mostra personale del 2017.
La rassegna raccoglie oltre trenta opere, comprese alcune di grande formato, e rappresenta un passo avanti nell’evoluzione artistica di Severino. Il suo linguaggio pittorico, caratterizzato da pennellate leggere e tonalità intense ma rare, invita lo spettatore a una contemplazione più che a una fruizione figurativa, creando un paesaggio infinito e luminoso, come sottolinea il curatore Lapperrier.
Un anno di successi per Severino
Federico Severino ha già ottenuto grande consenso alla Arte Fiera Bologna 2025, presentando un nuovo ciclo di opere. L’artista continuerà il suo percorso espositivo con una personale a Roma Arte in Nuvola, prevista per fine novembre, confermando la crescente rilevanza del suo lavoro nel panorama della pittura contemporanea.
Informazioni sulla mostra
Inaugurazione: Sabato 27 settembre 2025, ore 18.00–21.00
Luogo: Galleria Quam, Ragusa
Ingresso: gratuito
Periodo di apertura: fino al 31 ottobre 2025
Info: 0932 931154
