“Orizzonte senza confini”: la nuova mostra di Federico Severino alla Galleria Quam

Sabato 27 settembre alle 18.00 la Galleria Quam inaugurerà “Orizzonte senza confini”, la personale dell’artista catanese Federico Severino, a cura di Mattia Lapperrier. L’evento segna la seconda collaborazione tra Severino e la galleria dopo la fortunata mostra personale del 2017.

La rassegna raccoglie oltre trenta opere, comprese alcune di grande formato, e rappresenta un passo avanti nell’evoluzione artistica di Severino. Il suo linguaggio pittorico, caratterizzato da pennellate leggere e tonalità intense ma rare, invita lo spettatore a una contemplazione più che a una fruizione figurativa, creando un paesaggio infinito e luminoso, come sottolinea il curatore Lapperrier.

Un anno di successi per Severino

Federico Severino ha già ottenuto grande consenso alla Arte Fiera Bologna 2025, presentando un nuovo ciclo di opere. L’artista continuerà il suo percorso espositivo con una personale a Roma Arte in Nuvola, prevista per fine novembre, confermando la crescente rilevanza del suo lavoro nel panorama della pittura contemporanea.

Informazioni sulla mostra

Inaugurazione: Sabato 27 settembre 2025, ore 18.00–21.00

Luogo: Galleria Quam, Ragusa

Ingresso: gratuito

Periodo di apertura: fino al 31 ottobre 2025

Info: 0932 931154

© Riproduzione riservata