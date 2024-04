Opportunità di lavoro nel settore turistico a Ragusa

Azienda sta cercando nuovo personale per un’attività di vendita al dettaglio e accoglienza turistica nell’area di Ragusa. L’esperienza precedente nel settore e una buona conoscenza della lingua inglese sono requisiti fondamentali. La capacità di lavorare in team, l’adattabilità e la flessibilità sono altrettanto importanti. Occorre essere automuniti. Se sei interessato a un’opportunità professionale in un ambiente dinamico e stimolante, invia il tuo curriculum vitae e una lettera di presentazione.



Siamo alla ricerca di candidati che siano in grado di garantire un’eccellente esperienza al cliente, facendo affidamento sulle proprie competenze comunicative e interpersonali. La capacità di comunicare in una seconda lingua è considerata un vantaggio, così come la flessibilità nell’adattarsi a un ambiente di lavoro in continua evoluzione.

Se ti riconosci in questa descrizione e sei interessato a far parte del nostro team, inviaci il tuo curriculum vitae e una presentazione all’indirizzo email lavoroaragusa@gmail.com o contatta tramite form https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-vendita-ragusa-546528358.htm

