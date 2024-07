Operai sul tetto della chiesa del Carmine a Scicli. Si avvicinano i tempi di apertura al culto

Poco meno di due settimane prima della Santa Pasqua, nella primavera scorsa, era stata decisa la chiusura della chiesa del Carmine. Qui alcuni operai, che stavano eseguendo dei lavori nella facciata laterale della chiesa con affaccio sul piano adiacente il torrente Santa Maria La Nova, hanno evidenziato delle crepe nella volta che sovrasta l’altare maggiore della chiesa del Carmine. Crepe con danni alla volta in canne e gesso che ha rischiato di cedere ma che, in questi mesi, è oggetto di un intervento di sistemazione. Gli operai proprio in questi giorni, come è ben visibile dalla foto di “I love Scicli”, stanno intervenendo in corrispondenza dell’altare centrale della chiesa.

Un intervento di risanamento che porterà presto alla riapertura della chiesa.

A lavori ultimati la chiesa del Carmine verrà nuovamente riaperta ai fedeli che potranno seguire le celebrazioni religiose secondo i calendari propri dell’unità parrocchiale. Attualmente tutte le funzioni vengono celebrate, dall’unico sacerdote incaricato Don Nello Garofalo, fra la chiesa di San Giovanni in via Francesco Mormino Penna ed il Santuario Maria SS. della Pietà che è anche la chiesa di Santa Maria La Nova. La sistemazione della volta che sovrasta l’altare maggiore e la sistemazione delle pareti laterali della chiesa porteranno al completamento del progetto di messa in sicurezza di una delle chiese più frequentate della città.

