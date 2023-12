Open night al Classico tra arte, cultura, spettacoli e storia del liceo

L’istituto di istruzione superiore IIs Vug (G.B. Vico, Umberto I, Gagliardi) apre le porte per una open night rivolta principalmente all’orientamento degli studenti di terza media, ma che vuole essere occasione di crescita e scambio intergenerazionale. Dalle 19 di oggi ai nastri di partenza le proposte, tutte diverse e incentrate su arte, cultura e approfondimento. Ci sarà spazio anche per l’intrattenimento: tra i momenti, lo spettacolo sulla figura di Mariannina Coffa.

In bella evidenza l’installazione che racconta la storia del liceo Classico Umberto I, con foto e documenti che ne scandiscono la cronistoria dal lontano 1929. L’idea nasce da un gruppo di studenti appartenenti principalmente al gruppo musicale: Enrico Mattia Lorefice, Lara Dipasquale, Anna Spadola, Marika Giallo, Isabella Calì, Marco Moriconi, Benedetta Livia, Lucrezia Fantarella, Chiara Gurrieri. Non mancheranno “quiz” ispirati alla cultura classica, dibattiti, film, laboratori di scrittura e fumetto, una escape room il cui tema sarà l’incendio di Roma all’epoca di Nerone, talk sulla violenza sulle donne, l’aula “underground” con la cultura di strada anni ‘90 e 2000. Il 20 gennaio è già in calendario un open day in cui saranno riproposti i momenti più salienti dell’open night.