Omicidio di Santa Croce. Custodia cautelare in carcere per altri 3 tunisini e convalida del fermo per i primi 3

A seguito degli interrogatori di garanzia presso il carcere di Ragusa, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato i fermi dei tre tunisini arrestati per la rissa che ha causato la morte di un 21enne loro connazionale. L’episodio è avvenuto il 7 settembre a Santa Croce Camerina, durante i festeggiamenti di Santa Rosalia. Su richiesta della Procura della Repubblica, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per altri tre tunisini, due di 35 anni e uno di 26, anch’essi coinvolti nella rissa.

I tre nuovi arrestati sono stati rintracciati e arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Ragusa il 12 settembre. Le indagini, condotte in maniera rapida ed efficace, hanno portato alla raccolta di gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico dei sospettati. Ora dovranno rispondere delle accuse di rissa aggravata, lesioni personali e porto abusivo di armi.

