Oltremente 2022: il leader dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano, insieme a tanti altri illustri ospiti per l’ottava edizione del festival musicale

Torna “Oltremente”, il festival musicale organizzato dall’associazione quattroetrentatre, giunto quest’anno all’ottava edizione. Nato quasi per gioco dalle parti di Punta Secca nel 2014, il festival è cresciuto negli ultimi anni fino ad approdare nella bellissima Ragusa Ibla.



Tre giorni di concerti, dj set e incontri con artisti che a partire dalle 21 dell’8 settembre animeranno il cortile della Facoltà di Lingue, adiacente Piazza Chiaramonte. La serata clou è affidata alle note di Cristiano Godano, voce e anima dei Marlene Kuntz, band che negli anni 90 con album fondamentali come Catartica, Il Vile, segnò le sorti del rock italico.

Godano presenterà a Ibla il suo recente (e unico) lavoro solista “mi ero perso il cuore” e sarà presente inoltre alla serata inaugurale di Oltremente con un talk moderato da Giorgio Romeo di Sicilianpost, per parlare di musica, dei suoi progetti…e di Marlene.



“Quest’anno Oltremente sposta l’asse, si allarga al cantautorato e si apre a nuove suggestioni come nel caso di Maria Chiara Argirò e Camilla Battaglia, un percorso musicale iniziato per entrambe nel mondo del jazz e man mano deviato verso percorsi più elettronici ” ci dice il direttore artistico Alessandro Nobile.

“Il festival rispecchia, nelle scelte artistiche, la nostra storia. Nato come un festival jazz, pian piano sposta la visione verso nuovi progetti in cui il jazz rimane l’ossatura di un suono più articolato che strizza l’occhio alle nuove tendenze UK” dichiara il presidente dell’associazione Claudio Zarba.



Quale modo migliore per chiudere in bellezza la stagione estiva con un festival di indubbia qualità e che punta a crescere di anni in anno.