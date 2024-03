“Oltre 1.000 iscritti e corsi di studi passati da 7 a 8”. Il Polo Universitario di Agrigento cresce

n un anno il numero dei corsi è passato da 7 ad 8, e quello degli studenti iscritti da 677 a 1.000, di cui 450 sono le nuove matricole.

E’ il bilancio, fatto nel corso di una conferenza stampa, di Giovanni Tuzzolino alla guida del Polo Territoriale Universitario di Agrigento.“Il Polo è – si legge in una nota – parte di una armatura culturale innervata nel territorio e che in esso può attivare uno sviluppo culturale, sociale ed economico, da concretizzare attraverso Didattica, Ricerca scientifica e Terza missione. Il Polo, deve desumere i possibili materiali di ricerca dal territorio e riversarli in esso attraverso idee innovative, visioni, progetti con cui stimolarne lo sviluppo culturale e socio-economico, ponendosi come interlocutori privilegiati delle comunità e delle realtà amministrative, dei giovani e del sistema scolastico e formativo, delle imprese e del mondo del lavoro. Si vuole interpretare la vocazione di questa università secondo una dimensione orizzontale e una verticale. Il Polo deve coltivare una sua dimensione orizzontale radicandosi sul territorio. Deve però farsi carico di spostare il portato di questa energia entropica locale in una dimensione verticale di livello internazionale. Il Polo Territoriale Universitario di Agrigento non deve essere considerato un mero decentramento dell’Ateneo ma Polo di eccellenza”.

