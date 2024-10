“Ogni regione conta” a Ragusa: cinque under 18 della Virtus con Sodini e Datome

Il progetto “Ogni Regione Conta” della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) inizierà lunedì 14 ottobre a Ragusa, coinvolgendo i migliori giocatori Under delle classi 2007, 2008 e 2009 provenienti dalle province siciliane. Si tratta di un’iniziativa che mira a valorizzare i talenti giovanili e a rafforzare la collaborazione tra il livello nazionale e quello locale del basket italiano. Il progetto prevede altre due tappe a Palermo il 15 ottobre e a Messina il 16 ottobre.

Marco Sodini, coach federale, e Gigi Datome, ex capitano della nazionale italiana e attuale coordinatore del Settore Squadre Nazionali Maschili (SSNM), guideranno gli allenamenti con tre gruppi di ragazzi, divisi per provincia. Il PalaPadua di Ragusa sarà il centro delle attività, che includono anche incontri con allenatori, arbitri e preparatori fisici, seguiti dagli allenamenti per gli Under 18 e un clinic aperto a tutti, che si svolgerà dalle 17:45 alle 19:30.

La presidente della FIP Sicilia, Cristina Correnti, ha espresso grande soddisfazione per l’opportunità di ospitare una tappa del progetto, sottolineando l’importanza della presenza di figure di rilievo come Sodini e Datome per incentivare la crescita del movimento cestistico locale.

Alessandro Vicari, responsabile del settore giovanile della Virtus Ragusa, ha evidenziato l’importanza dell’evento per i giovani atleti, che avranno l’opportunità di apprendere dai migliori e di ispirarsi a figure che hanno segnato la storia della pallacanestro italiana.

I giocatori della Virtus e della Virtus Academy che parteciperanno all’evento includono Christian Guastella, Francesco Mancuso, Giovanni Tumino (tutti classe 2007), Stefano Cantone e Giuseppe Rosso (classe 2008), con Salvatore Barracca (classe 2008) inserito tra le riserve.

