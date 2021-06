Cerca

Occhipinti nona nella gara internazionale di Pineto, la solita valanga rosa in luce a San Giovanni Gemini: Abiomed Bike & Co. Ragusa in grande spolvero

Ciclismo 02 giugno 2021 9:44 Condividi su di redazione L’Asd Abiomed Bike & Co. Ragusa ottiene ancora risultati di grande prestigio. A caratterizzare una stagione ricca di soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda il versante femminile. E’ il caso della convocazione di Federica Occhipinti da parte della Federciclismo siciliana per partecipare alla gara internazionale Cerrano bikeland tenutasi domenica scorsa a Pineto, in provincia di Teramo. Pur al cospetto di un parterre di elevata competitività, con concorrenti provenienti da vari stati europei, la ragusana si è fatta valere e, pedalata dopo pedalata, ha conquistato un più che onorevole nono posto nella categoria donne Juniores che la dice lunga sulle potenzialità dell’atleta del sodalizio ibleo guidato dal presidente Giuseppe Nascondiglio. Altri successi degni di nota, poi, sono arrivati da San Giovanni Gemini, nell’Agrigentino, in occasione dell’ultima tappa di Coppa Sicilia Xco giovanile svoltasi domenica scorsa. Solito strapotere nella categoria Esordienti donne con il primo posto di Alessia Micieli, il secondo di Giada Nascondiglio e il terzo di Erika Boscarino. Anastasia Micieli, poi, si è classificata al secondo posto nella categoria Allieve donne primo anno. Buon piazzamento per Rosario Criscione, esordiente di primo anno. Tutti hanno dato il massimo nel contesto di una competizione contrassegnata da un tracciato molto tecnico in cui alla fine ha prevalso chi era meglio allenato.

