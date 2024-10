Oasi Digitale: primo incontro istituzionale al Comune di Ragusa per tracciare il futuro digitale della città



I rappresentanti delle 13 aziende che compongono “Oasi Digitale” hanno tenuto ieri il loro primo incontro istituzionale al Comune di Ragusa, incontrando il sindaco Peppe Cassì e gli assessori Catia Pasta, Giorgio Massari, Simone Digrandi e Giovanni Iacono. Durante l’incontro si è parlato degli obiettivi della rete d’impresa, fondata per promuovere l’innovazione digitale nel territorio e creare sinergie tra aziende, istituzioni e giovani talenti locali.

A presentare “Oasi Digitale” sono stati il presidente Stefano Ricca (Ricca IT) e la vicepresidente Chiara Lo Presti (Argo Software) che, assieme ai referenti delle varie imprese componenti, hanno illustrato le principali attività della rete e gli obiettivi a lungo termine, come il potenziamento delle competenze digitali e lo sviluppo di percorsi formativi volti a contrastare la “fuga dei cervelli”. La rete, composta da aziende del settore ICT, comunicazione, formazione e agroalimentare e dalla Baps, rappresenta una vera eccellenza per il territorio ibleo, con 1300 dipendenti e un fatturato complessivo di 350 milioni di euro.

Si è discusso anche di progetti congiunti per migliorare la comunità locale, con particolare attenzione alle iniziative legate alla formazione e all’occupazione giovanile. È stata ribadita l’importanza di “Hack Your Talent”, il progetto che tornerà nel 2025 per coinvolgere ancora una volta i giovani del territorio, favorendo la scoperta e la valorizzazione dei loro talenti e delle loro idee innovative.

Dal canto suo il sindaco Cassì ha rilevato come la nascita di questa rete di imprese orientata all’innovazione e alle nuove tecnologie rappresenti un’opportunità che si aggiunge ai traguardi recentemente testimoniati dalle posizioni positive in varie classifiche nazionali, una buona notizia di cui essere orgogliosi e assieme alle altre, da raccontare il più possibile. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a collaborare per il bene della comunità, con il supporto delle istituzioni locali e il contributo fondamentale delle imprese che fanno parte di “Oasi Digitale”.

