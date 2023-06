Nuovo finanziamento per l’asilo nido di Scicli. Una struttura all’avanguardia che accoglie 30 bambini

L’intento è quello di ampliare l’offerta aumentando il numero degli ospiti. Al momento sono trenta i bambini che frequentano l’asilo nido di via Pietro Nenni dove fra gli altri servizi si sta sperimentando anche quello legato ad una serata libera per i genitori dei piccoli con l’ampliamento dell’apertura serale il venerdì fino alle 22. “Siamo beneficiari di un finanziamento di 230 mila euro che arriva dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia, dell’istruzione, il Ministero degli affari europei e il Ministero della famiglia per il potenziamento del servizio dell’asilo nido comunale – spiega il sindaco Mario Marino – che faremo con queste somme? L’obiettivo è quello di favorire l’aumento dell’offerta di accoglienza per i bambini, il cui numero in futuro potrà aumentare”.

L’asilo nido di via Pietro Nenni è stato aperto nello scorso mese di gennaio dopo i lavori di ristrutturazione che hanno tenuto fermo il servizio.

Il servizio viene gestito dalla società cooperativa sociale “Le Garderie” di Siracusa che lo ha avuto affidato per nove mesi. Tra l’affidamento, avvenuto del servizio risalente allo scorso 30 dicembre, e l’inizio della gestione, il personale è stato preparato con corsi di formazione che hanno coinvolto docenti e personale educativo ed ausiliario. I posti di accoglienza sono aumentati di otto unità arrivando a 30 bambini. Ampliate anche le figure in presenza di un nutrizionista e di un pediatra.