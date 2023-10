Nuovi nove soci entrano nel Kiwanis di Scicli. Passaggio di campana all’insegna del sorriso e dell’amore verso i bambini

Il passaggio della campana è sempre un momento importante, atteso e costruttivo per un club service. E lo è stato ieri per il Kiwanis di Scicli che ha chiuso il vecchio anno sociale per aprirne uno nuovo, quello del 2023-2024. Il passaggio alla presidenza è avvenuto fra la past president Consuelo Pacetto ed il neo presidente Ignazio Ventura. Alla guida del sodalizio arriva l’uomo che ha voluto fortemente circa trenta anni fa la presenza kiwaniana in città. C’è riuscito con la caparbietà che gli si riconosce e che lo porta ad essere convincente con il suo bagaglio di idee e soprattutto di esperienza, utili a creare una rete di rapporti amicali a 360 gradi. Un presidente che riesce a coinvolgere vecchi e nuovi soci della famiglia kiwaniana locale.

Il passaggio della campana alla presenza del Luogotenente dell’anno sociale 2023-2024, Giovanni Occhipinti, e dei soci del club Kiwanis di Vittoria.

Quello di ieri è stato un momento di bilanci, di presentazione di programmi, di incontro e di convivialità tra i club della Divisione. Consuelo Pacetto, passando il testimone al neo presidente Ignazio Ventura, ha sottolineato l’arricchimento che ha ricevuto da questa esperienza e ha manifestato la sua gioia per l’appartenenza alla famiglia kiwaniana. Messaggio, condiviso da tutti i soci del club, che hanno accolto i nove nuovi soci dai quali si aspetta nuova linfa alla vita del club, ognuno con il proprio bagaglio esperienziale, professionale e umano. “In questo nuovo anno sociale speriamo, con il coinvolgimento di tutti i soci, di poter donare sorrisi a tanti bambini sia del territorio che a distanza – ha detto il neo presidente Ventura – per fare ciò saremo impegnati in una serie di attività ludiche, formative e di beneficenza nello spirito della mission kiwaniana. Quella di essere al servizio dei bambini”.