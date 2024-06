Nuove di zecca le passerelle in spiaggia. Il litorale sciclitano si colora di bianco e rosso

In plasticone duro bianco e rosso. Colori alternati per le passerelle che dalle strade portano fino in spiaggia. Gli operai della ditta addetta all’installazione ha già completato l’opera nella spiaggia di ponente di Donnalucata e sta ultimando l’installazione nella spiaggia di Playa Grande. A seguire le “placche” in plasticone nei diversi colori bianco e rosso, installate in alternanza, verranno installate nelle altre spiagge del litorale sciclitano. L’operazione arriva con un po’ di ritardo ma ciò è legato al fatto che le strutture sono state acquistate ex novo ed era atteso l’arrivo. In un primo momento, per permettere di raggiungere la battigia ai portatori di disabilità, erano state installate le vecchie pedane con listerelle in legno. Con l’installazione delle nuove passerelle si sta procedendo nell’eliminazione delle vecchie, disastrate, rischiose e poco funzionali perchè sprofondavano facilmente nella sabbia.

Nel contempo si sta procedendo alla pulizia delle spiagge.

Dopo un primo intervento delle settimane scorse servito ad eliminare i residui invernali di quanto dalla terra è arrivato in spiaggia, si sta lavorando per ripulire tutto il litorale e presentare fra fine giugno e primi di luglio le spiagge nel nuovo look e soprattutto pulite. Appena alcuni giorni fa Fratelli d’Italia, con la responsabile del partito Darlyn Fidone, aveva denunciato “accessi sporchi sulle spiagge, ingressi difficoltosi, pedane fatiscenti e pericolose, contenitori di rifiuti insufficienti” sottolineando in particolare come “l’assenza di una visione politica, di una programmazione dello sviluppo economico, di una organica progettazione infrastrutturale fanno navigare a vista su

