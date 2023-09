Novità in Fratelli d’Italia Chiaramonte. Gaetano Iacono diventa coordinatore cittadino, Salvina Ferlito vice coordinatrice provinciale

Novità per Fratelli d’Italia a Chiaramonte: Gaetano Iacono, già capo dell’opposizione in consiglio comunale a Chiaramonte, diventa coordinatore cittadino del partito mentre l’attuale coordinatrice, Salvina Ferlito, dopo le dimissioni, diventa vice coordinatrice provinciale. Le nomine sono state effettuate dal senatore Salvo Sallemi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

SALVINA FERLITO VICE COORDINATORE PROVINCIALE

“Ho ricoperto con orgoglio il ruolo di coordinatore cittadino a Chiaramonte – spiega Salvina Ferlito – e abbiamo ottenuto grandi risultati e raggiunto parecchi obiettivi ma, ahimè, sono stati commessi anche errori che, se potessi, farei in modo di non ripetere alla luce del mancato rispetto degli accordi elettorali messo in atto dal sindaco Cutello. Adesso si apre un nuovo ciclo e ringrazio per la stima e la fiducia il senatore Salvo Sallemi per un prestigioso ruolo nel partito”.

GAETANO IACONO COORDINATORE DI FRATELLI D’ITALIA A CHIARAMONTE

Entusiasmo anche per Gaetano Iacono, oggi coordinatore cittadino del partito: “L’adesione a Fratelli d’Italia rappresenta l’evoluzione di un percorso, partito sempre dal territorio, che vuole trovare forza e vigore con le interlocuzioni politiche regionali e nazionali ai massimi livelli. Ne ha bisogno Chiaramonte, ne ha bisogno la nostra comunità”.