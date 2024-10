Notte Bianca Junior a Modica: appuntamento a sabato 26 ottobre dalle 17 in corso Umberto

L’assessore alle Politiche educative e sociali di Modica, Chiara Facello, ha annunciato che la città di Modica celebrerà il benessere e la creatività dei più giovani con l’evento “Notte Bianca Junior”, che si terrà sabato 26 ottobre 2024 nel centro storico. L’iniziativa, promossa dal Comune di Modica e finanziata dall’Assessorato alla famiglia e al lavoro della Regione Siciliana, trasformerà piazza Matteotti e corso Umberto in un palcoscenico di arte, musica, racconti e attività rivolte ai bambini e ai ragazzi.

Dalle 17 in poi, il cuore della città sarà riempito di eventi pensati per stimolare la curiosità e la creatività dei giovani, che saranno i veri protagonisti della giornata. Più di 100 studenti del liceo Galilei Campailla saranno coinvolti nel progetto attraverso il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), accompagnando i più piccoli attraverso laboratori, esperienze, sport e racconti.

L’assessore Facello ha descritto l’evento come una vera e propria “sperimentazione” educativa, in cui il centro storico di Modica diventerà un’aggregazione di poli tematici dedicati all’arte, all’ambiente e allo sport. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra il Comune, l’associazione Chora, la direzione artistica di Caterina Spadola, i quattro istituti comprensivi della città, il liceo Galilei Campailla, la Protezione Civile, le associazioni ambientali, il gestore dei trasporti urbani SAIS, la Fondazione Garibaldi, Confcommercio e sponsor privati.

L’obiettivo è quello di creare un momento di condivisione e divertimento per bambini e ragazzi, rendendo il centro storico un luogo di aggregazione e apprendimento, sottolineando l’importanza di un’educazione condivisa e partecipata.

© Riproduzione riservata