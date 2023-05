“Note di speranza per la Fornace”: il 14 maggio un concerto al Pisciotto promosso da Legambiente Scicli “Kiafura”

L’artista Marcello Giordano Pellegrino, noto e apprezzato in Italia e all’estero, organizzerà un evento unico e suggestivo presso la Fornace Penna. Si tratta di un concerto di pianoforte, durante il quale il maestro suonerà liberamente, creando un’atmosfera magica e poetica in un luogo sospeso nel tempo. La Fornace Penna è un’opera d’arte inconfondibile e straordinaria che rappresenta un patrimonio storico e culturale per la comunità locale. Tuttavia, negli ultimi anni la Fornace ha subito un grave degrado, nonostante sia tutelata da sei vincoli. La presidente di Legambiente Scicli “Kiafura”, Alessia Gambuzza, ha lanciato un appello alla Regione Sicilia affinché metta in sicurezza e preservi la Fornace Penna, considerata un bene comune da tutti coloro che vogliono che questa cattedrale laica sul mare continui a raccontare la Storia e a preservare la Memoria dei luoghi. Durante il concerto, le note del pianoforte rappresenteranno la potenza della MUSICA che avvolgerà la Fornace come una nuvola di protezione per farla resistere ancora, nonostante sia stanco e malconcio. L’evento sarà un simbolo di speranza contro l’indifferenza e rappresenterà la forza e l’impegno di tutti coloro che vogliono preservare la Fornace Penna per le generazioni future. Legambiente Scicli “Kiafura” ha svolto diverse azioni di sensibilizzazione culturale per la Fornace negli ultimi anni, ma chiede ora alla Regione Sicilia di agire con la massima tempestività per mettere in sicurezza questo prezioso patrimonio storico e culturale.