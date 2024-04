Non ti pago. Gli Amici del Teatro in scena ai Salesiani a Ragusa

Una garanzia di divertimento. E’ uno dei cavalli di battaglia della Compagnia, un concentrato di risate e divertimento, un rincorrersi di gags e battute che creano una atmosfera di crescente ilarità fra gli spettatori.

Il NON TI pago di Eduardo De Filippo è interpretato dagli attori della storica Compagnia iblea in modo altamente comico, con numerosi riconoscimenti in diverse rassegne e festival e con negli anni diversi battesimi internazionali, da Philadelphia in Pensylvania a Fort Lauderdale, in Florida, così come pure nella lontana Australia.

Gli amici del Teatro lo ripropongono in questa stagiona teatrale a Ragusa al Teatro dei Salesiani, sabato e domenica 20 e 21 Aprile, dopo le due precedenti kermesse di gennaio con il SOGNO DI VINO, che hanno registrato il tutto esaurito.

La trama gioca su un biglietto giocato al lotto da Mario Bertolini, dipendente di Ferdinando Quagluolo, con dei numeri che il padre di questi, defunto, ha dato in sogno per errore al fortunato e ignaro vincitore. A chi appartiene il biglietto, che pur ha generato una notevole vincita? Dalla disputa emergono numerosi equivoci e colpi di scena, alcuni assolutamente inattesi, con temi molto tipici della napoletanità raccontata dal grande drammaturgo partenopeo, dal gioco alla superstizione, dalle credenze popolari alla rassegnazione per gli sfortunati risvolti che spesso il destino ti riserva.

Mirabile l’interpretazione di Mario Bentivegna, nei panni del protagonista, così come pure rimarchevoli sono le apparizioni di tutti gli altri attori, che compongono una Compagnia di provato affiatamento, che quest’anno festeggia fra l’altro il 55anno di ininterrotta attività, essendo stata fondata nel 1969.

Una delle Compagnie piu’ longeve della Sicilia, che sin dall’inizio degli anni 90 ha maturato una vocazione internazionale, con diverse tournee in Australia, Venezuela, Usa, Canada, Sudafrica , Argentina , Belgio, Svizzera ma anche nel Nord Italia , conseguendo un piccolo record, di essere il primo Gruppo teatrale non professionistico siciliano ad aver rappresentato il teatro dialettale in ben quattro continenti.

I tickets per gli spettacoli possono essere richiesti per telefono al n. 338 2776379 o 0932 653322.

