Non più variazioni di bilancio ma uno strumento finanziario vero. E’ polemica a Ispica.

A sollevare il problema ed a puntare il dito verso l’amministrazione Leontini e l’assessore alle finanze Giuseppe Barone è il consigliere del Partito Democratico, Gianni Stornello. E’ lui, con la sua lunga militanza politica e la sua altrettanto lunga presenza sugli scranni comunale di palazzo Bruno di Belmonte, a paragonare il Comune di Ispica al Titanic. “I conti sono fuori controllo, anzi la situazione finanziaria è fuori controllo – dice il consigliere Stornello – a tre anni dall’insediamento di questa Amministrazione comunale siamo ancora in attesa dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato imposto dal dissesto finanziario.

Così abbiamo un bilancio ordinario fermo al triennio 2019-2021 e l’Amministrazione va avanti a colpi di variazioni di bilancio su uno strumento finanziario fittizio, virtuale; i debiti fuori bilancio abbondano, hanno dimensioni notevoli e non arrivano neanche in Consiglio comunale. Non è stata presa alcuna iniziativa concreta di risanamento, con evasione fiscale altissima, sprechi e spese voluttuarie che continuano come nelle scene del Titanic, dove si continua a ballare e suonare mentre la nave affonda. Credevamo”.

La programmazione finanziaria come atto fondamentale per risalire la china.

“Nel 2020, dopo avere bocciato il piano di riequilibrio e la conseguente dichiarazione di dissesto, pensavamo che l’Amministrazione Leontini avesse chiara la strategia. A tre anni di distanza – stigmatizza il consigliere del PD – occorre prendere atto che non c’era alcuna strategia e che la situazione è sfuggita di mano. Oggi, credo che un passo di lato di un singolo, nel caso specifico le dimissioni dell’assessore alle finanze Giuseppe Barone, può segnare un avanzamento collettivo domani”.

Il Comune di Ispica sta cercando un percorso di risanamento e di governance finanziaria che lo porti fuori dalla delicata situazione finanziaria in cui si trova da anni. Negli ultimi mesi ha fatto ricorso anche ad un funzionario, esperto in materia finanziaria, bussando al Comune di Scicli che ha autorizzato le prestazioni lavorative di un suo dipendente, il dottor Francesco Lucenti, entrato a fare parte del team di gestione della materia finanziaria dell’ente per un numero limitato di ore durante la settimana. E’ sempre qualcosa.