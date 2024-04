Non è stato spento l’incendio a Monterosso: due canadair in azione

E’ ancora in corso l’incendio che da ieri sera sta interessando una zona molto impervia nell’agro di Monterosso Almo, in contrada Vignieri-Calorio.

IN AZIONE DUE CANADAIR

Oltre alle squadre di vigili del fuoco e protezione civile, è intervenuto anche un elicottero della Forestale che stamani ha iniziato i primi lanci. Da oggi pomeriggio sono in azione due canadair che stanno facendo rifornimento idrico a Marina di Ragusa, in quanto le dighe più vicine (Santa Rosalia e Lago Dirillo) sono quasi in secca.

Il fuoco sta continuando a divorare ettari di bosco, anche a causa del vento.

Foto: Alessandro Pantano

