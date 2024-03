“No ai nastri legati alle zampe delle colombe”: la richiesta formale dell’Oipa al sindaco di Modica per la Madonna Vasa Vasa

L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) ha rivolto una richiesta formale al Comune di Modica e al parroco della chiesa di Santa Maria di Betlem, chiedendo di evitare il lancio delle tradizionali colombe bianche con nastri legati alle zampe durante la celebrazione della Madonna Vasa Vasa, prevista per la domenica di Pasqua.

“NO AI NASTRI LEGATI ALLE ZAMPE DELLE COLOMBE”

«I nastri legati alle zampe mettono a repentaglio la vita delle colombe che volano appesantite e finiscono per impigliarsi, o vagano per il paese, spaventate e frastornate», spiega afferma Riccardo Zingaro, delegato dell’Oipa di Ragusae provincia. «Sono colombe allevate in cattività che spesso abbiamo dovuto soccorrere: sì alle tradizioni, ma nel rispetto degli animali. Chi sostiene che le colombe, di proprietà di un’allevatrice, non subiscono alcun maltrattamento e che dopo la festa tornano alla colombaia, si sbaglia purtroppo».

Nonostante la richiesta dell’Oipa, la risposta del sindaco di Modica, Maria Monisteri, non ha escluso l’uso delle colombe con i nastri legati alle zampe.

L’avvocato Claudia Taccani, responsabile dell’Ufficio legale di Oipa Italia, ha inviato un’istanza formale al sindaco affinché si eviti il lancio delle colombe, valutando anche ulteriori azioni legali. La legale sostiene che le manifestazioni tradizionali religiose non possono andare a discapito del benessere degli animali, tutelati anche dall’articolo 9 della Costituzione.

Nonostante le proteste degli amanti degli animali negli anni precedenti, l’Oipa e altri firmatari hanno ribadito la necessità di rispettare la vita e il benessere delle colombe, chiedendo compassione per il valore simbolico che rappresentano nell’ambito della tradizione cristiana.

© Riproduzione riservata