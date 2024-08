Niente tuffi dal moletto di Marina di Modica. E’ pericoloso

Un provvedimento, quello del sindaco di Modica Maria Monisteri, da non discutere perchè guarda diritto alla tutela della persona. La “moda” (perchè tale era diventata negli anni) di tuffarsi dal moletto della ridente frazione balneare modicana viene interrotta con un’ordinanza del primo cittadino con cui si fa divieto di tuffarsi in mare. Ordinanza che non indica un periodo temporale circoscritto ma che, anzi, annuncia che il divieto è sine-die. Un divieto assoluto che arriva in piena estate ma che vuole essere lo strumento per evitare incidenti soprattutto fra i giovani. A vigilare sarà il personale in forza al Comando di Polizia Locale di Modica.

Il tuffo dal moletto di Marina di Modica era diventato quasi un rito estivo.

Lo conferma lo stesso primo cittadino nel corpo della sua ordinanza. “A Marina di Modica si sta diffondendo, da parte dei bagnanti, la pratica di effettuare tuffi dal moletto di piazza Mediterraneo – sottolinea il sindaco Monisteri – la scarsa profondità delle acque che circondano il moletto non consente di effettuare tale pratica in sicurezza ed espone, quindi, a rischio l’incolumità delle persone”. Chiara la motivazione di un provvedimento che di fatto rispetta la vita di ogni essere umano. Il divertimento del tuffo in mare dal moletto potrebbe essere un divertimento puro e genuino ma presenta pure dei seri rischi soprattutto perchè i fondali non hanno quella profondità che si richiede. Chi non rispetterà l’ordinanza sindacale ed incappa nei controlli della Polizia Locale rischia di essere sanzionato con una pena pecuniaria da 25 a 500 euro.

