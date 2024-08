Niente ombrelloni in spiaggia per la sosta notturna. A Scicli nuove regole

L’appello è dell’assessore all’ambiente, Enzo Giannone, il quale ha inteso invitare i cittadini “a non lasciare gli ombrelloni sulla spiaggia in quanto impediscono la pulizia della stessa. Qualora questi ci fossero al momento della pulizia verranno considerati abbandonati e di conseguenza rimossi”. Una nota di poche righe per l’amministratore che sta cercando in tutti i modi di tenere pulito il territorio in questi mesi estivi ed oltre. La costa sciclitana ha un alto numero di spiagge libere e sabbiose in particolare. E’ qui che turisti e villeggianti mettono gli ombrelloni per assicurarsi un minimo di ombra in queste giornate dal caldo infernale. Stando in spiaggia fino al tardo pomeriggio sembra normale per molti lasciare l’ombrellone in spiaggia: chiuso ma piantato per benino nella sabbia. Per l’assessore Giannone questi ombrelloni sono di intralcio. Da qui l’avviso a rimuoverli ed a ripiantarli il giorno successivo.

Non poche le considerazioni piccanti che arrivano all’indirizzo dell’iniziativa comunale.

“Nella spiaggia di Micenci come sempre figlia di un Dio minore, vista la frequenza della pulizia (sic!), inspiegabile e sospetta anche questa estate, gli ombrelloni si potrebbero lasciare per mesi!” – commenta Sergio La Ciacera su fb al post dell’assessore Giannone. Non è il solo che reclama una pulizia più frequente e più accurata nella lunga spiaggia ad est di Donnalucata frequentata da tante persone non solo del posto ma anche provenienti dalla città capoluogo, Ragusa appunto.

