Nick Lalota, originario di Vittoria, eletto deputato al Congresso americano

Nick Lalota, discendente da emigrati vittoriesi negli Stati Uniti nel XIX secolo, è stato appena eletto Deputato al Congresso Americano per lo Stato di Long Island.

La notizia è stata data dall’associazione Ragusani nel Mondo, che espriem anche buon lavoro al neo deputato.

Il padre di Nick era un ufficiale di polizia della contea di Nassau, i suoi nonni erano agenti della polizia di New York e il suo patrigno prestava servizio nella Marina. Nick entrò in Marina e raggiunse il grado di tenente. Al servizio della nostra nazione in uniforme, Nick è stato inviato all’estero in tre diverse occasioni, schierandosi in venti paesi.

In qualità di Surface Warfare Officer, Nick ha servito come Assistant Operations Officer sulla USS Curts e come Tactical Action Officer sulla USS Carl Vinson, una portaerei a propulsione nucleare. Per il suo servizio ha ricevuto una medaglia di encomio per il servizio congiunto a sostegno della guerra globale al terrorismo.

Nick si è laureato cum laude presso la Zarb School of Business della Hofstra University con un Master in Business Administration (MBA). Inoltre, Nick ha conseguito un dottorato in giurisprudenza presso la Maurice A. Dean School of Law della Hofstra University.