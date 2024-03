Nel giorno della domenica delle Palme, la Via Crucis vivente organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa

E’ in programma per domani la Via Crucis vivente organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Rispetto agli anni scorsi l’evento presenterà alcune novità, con l’introduzione di accorgimenti scenici differenti e parti recitate.

LE SCENOGRAFIE E LE PARTI RECITATE

Le scenografie diverse e le parti recitate sono pensate per rendere la rappresentazione più coinvolgente e per trasmettere in modo più efficace il messaggio spirituale di questo evento sacro. Don Marco Diara, parroco del Sacro Cuore, ringrazia tutti i membri della comunità che stanno lavorando per rendere questo momento sempre più suggestivo.

Il corteo partirà da via Bellarmino alle 16 e si concluderà sulle scalinate del sagrato della chiesa, dove verrà messa in scena la crocifissione e la deposizione del corpo di Cristo. Si auspica che la Via Crucis vivente possa offrire un pomeriggio ricco di spiritualità ed emozioni per tutti i partecipanti.

