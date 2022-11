Nefrologia, emodialisi e accesso vascolare: dal 23 al 25 congresso nazionale a Ragusa

Al centro delle varie sessioni verranno presentati e analizzati i risultati degli studi clinici e dei cambiamenti introdotti dalla tecnologia, puntando ancora una volta i riflettori sull’importanza della ricerca, che consente di migliorare le condizioni di vita e di terapia per i pazienti emodializzati, e di lavoro per tutti gli operatori coinvolti. Altra importante macroarea che troverà spazio all’interno del convegno sarà la multidisciplinarietà, sempre più determinante nella gestione delle problematiche e dei casi più complessi. Proprio l’Equipe multidisciplinare gestita da Domenico Patanè e da Walter Morale ha introdotto – a settembre 2019 – per la prima volta in Italia, il sistema di realizzazione EndoFAV con dispositivo a radiofrequenza, procedura percutanea che permette la realizzazione di una fistola artero-venosa necessaria per effettuare emodialisi senza approccio chirurgico vascolare. A giugno 2022, grazie agli sforzi profusi dall’Asp di Ragusa che ha investito nello sviluppo di queste nuove metodologie, sono stati i primi nel centro Sud ad avere utilizzato un innovativo sistema per la realizzazione di endoFAV per emodialisi mediante la termoablazione senza radiazioni o mezzo di contrasto, ma solo con l’utilizzo ecografico. In atto sono primi in Italia per numero di pazienti trattati con questa metodica.

Primo appuntamento, dunque, mercoledì 23 alle ore 14.30 con i saluti istituzionali, a cui seguiranno i vari momenti: “Lettura a due voci”, “Agreement GDP-GEMAV”, “Mini-letture” e “I giovani progettano”. Il giorno successivo i lavori si apriranno alle ore 8.30 con “Il salvataggio dell’accesso vascolare”. Successivamente “Cateteri venosi centrali: i problemi persistono” e “Utilizzo della FV: strumenti e accorgimenti”. Nella sessione pomeridiana spazio a “Letture”, “Tecnologia e accesso vascolare”. Nell’ultima giornata – venerdì 25 – sarà la volta dei “Focus tematici (Accessi vascolari e dintorni) e delle “Mini-letture”.