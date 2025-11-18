La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
Necrologi: Giovanni Firera
18 Nov 2025 09:04
Necrologi: Giovanni Firera
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it