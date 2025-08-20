Una situazione di emergenza sanitaria senza precedenti sta colpendo i cittadini di Chiaramonte Gulfi e dei comuni montani della provincia di Ragusa. Il Sindaco Mario Cutello ha denunciato ufficialmente alla Procura della Repubblica la grave carenza di ossigeno gassoso terapeutico nelle farmacie locali e il depotenziamento del servizio di emergenza-urgenza 118 sul territorio. Carenza di […]
Necrologi: Antonino Vindigni
20 Ago 2025 13:14
