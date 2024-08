Nathalie Aarts, voce iconica dei The Soundlovers, a Pozzallo

Il Marefestival di Pozzallo continua a sorprendere con eventi di grande richiamo, e domenica 18 agosto sarà una serata particolarmente speciale. In Piazza delle Rimembranze, alle 21:30, si esibirà Nathalie Aarts, la voce iconica dei The Soundlovers, gruppo che ha segnato la scena della dance music europea e internazionale, soprattutto negli anni Novanta e Duemila. Il suo brano “Surrender” è un vero e proprio inno della musica dance, tanto che Aarts afferma che il pubblico lo canta con tale passione da renderlo praticamente un pezzo di tutti.

Questo evento fa parte della rassegna promossa dal Comune di Pozzallo, con il supporto dell’Ars, del Libero consorzio comunale e dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, e organizzata dalla Marcello Cannizzo Agency. Il sindaco Roberto Ammatuna ha espresso grande entusiasmo per la serata, sottolineando come la presenza di Nathalie Aarts sia destinata a richiamare un pubblico eterogeneo, appassionato di musica dance. Anche il vicesindaco Raffaele Monte ha evidenziato l’importanza di questo evento per la comunità, promettendo che Pozzallo farà di tutto per offrire un’accoglienza calorosa e indimenticabile a tutti i partecipanti.

L’esibizione di Nathalie Aarts è attesa con grande entusiasmo, e si prevede che la serata sarà ricca di emozioni e divertimento, confermando ancora una volta Pozzallo come un centro vivace di eventi culturali e musicali.

© Riproduzione riservata