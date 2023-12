Nasce un nuovo gruppo di lavoro all’Asp di Ragusa: un tavolo tecnico per il futuro della cardiologia

Un tavolo tecnico per parlare del futuro della cardiologia. L’Asp di Ragusa, in linea con l’evoluzione dei servizi di cardiologia verso un sistema sempre più orientato alla Telemedicina, ha avviato un tavolo tecnico per esaminare nuove soluzioni organizzative volte a migliorare l’erogazione di prestazioni e servizi presso le Unità operative dei tre ospedali.

I COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

Su iniziativa del Direttore del Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare, dott. Antonino Nicosia, verrà costituito un gruppo di lavoro incaricato di presentare alla Direzione aziendale una serie di strumenti e proposte mirate a garantire livelli ottimali di prevenzione e assistenza, supportati dalla digitalizzazione dei percorsi clinico-assistenziali. Il gruppo di lavoro sarà composto dal Direttore Sanitario, Raffaele Elia; dal Direttore del Dipartimento, Antonino Nicosia; dai Direttori delle Unità Operative Complesse di Cardiologia di Vittoria e Modica, Sebastiano Lumera e Guglielmo Piccione; e da Francesco Nicotra, dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione dell’ASP.

“I servizi digitali, come le visite mediche telematiche e il telemonitoraggio, caratterizzano da anni l’impegno dei professionisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale, integrando in modo tangibile ospedale e territorio, in linea con il Decreto ministeriale 77 del 2022”, ha dichiarato il commissario straordinario dell’ASP, Fabrizio Russo. “Ogni proposta presentata durante il tavolo tecnico – ha concluso – mirerà a mantenere e migliorare il livello assistenziale offerto dalla Rete Cardiologica aziendale, al fine di elevare gli standard qualitativi”. La prima riunione del tavolo tecnico è prevista per il prossimo martedì, 5 dicembre.