Nasce il “partito di Cassì”? Direzione Ragusa, pronto al battesimo

Era il primo giugno quando il neo riconfermato sindaco di Ragusa, Peppe Cassì analizzava il voto delle Amministrative sottolineando che quasi 25 per cento delle preferenze totali fossero state ottenute dalla lista ‘Cassì sindaco’ che di fatto rappresentava il primo “partito” in città. Si spingeva avanti il primo cittadino dichiarando all’epoca: “I numeri dicono che questa lista è in realtà il primo ‘partito’ in città; ora dobbiamo evolverci; non è solo una lista elettorale o una esperienza che porta ad amministrare. Dovrà strutturarsi per dare seguito e senso di presenza in città; siamo insieme per condivisione di valori portando avanti rete di prossimità e partecipazione”.

Molti ‘suoi’ candidati sono rimasti fuori dal consiglio comunale pur avendo ottenuto più voti di qualche consigliere eletto in altre liste, ma le regole elettorali sono queste. Proprio commentando il dato, Cassì sosteneva che il grande patrimonio umano di idee e partecipazione andasse tutelato e valorizzato lanciando già una idea di movimento politico strutturato.

E in questo solco sembra inserirsi la nuova iniziativa comunicata dalla lista “Cassì sindaco” che comunica la nascita di “Direzione Ragusa”, battesimo previsto per il 16 novembre alle 19 all’auditorium della Camera di Commercio

“Uno stile sobrio, un modo gentile – ma non per questo meno risoluto – di fare politica è possibile; uno spazio di dialogo in cui un’idea ha valore a prescindere da chi l’ha proposta e dalla sua ideologia. Solo così la politica può tornare al suo vero ruolo e i cittadini a sentirla vicina, a partecipare. Solo così possiamo camminare insieme nella stessa direzione, nell’unico interesse della comunità. Vi invitiamo a partecipare alla presentazione di Direzione Ragusa, che si terrà il 16 novembre alle 19:00 all’Auditorium della Camera di commercio di Ragusa, in piazza Libertà.

Sarà un incontro per conoscere la nostra visione politica per il futuro della nostra città”

Questo dice la nota stringata; è il fatto che a presentarla sia il gruppo consiliare Cassì sindaco, sta a sottolineare (forse) che non ci sia frattura tra le due ‘anime’: una che probabilmente avrà il compito di raccogliere le istanze del territorio e definire la linea politica e l’altra di attuarla.