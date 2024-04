Nasce a Vittoria il taxi sociale per accompagnare i cittadini in difficoltà alle visite mediche

La Giunta di Vittoria approva un protocollo d’intesa per avviare il Servizio Taxi Sociale. Si tratta di un importante passo verso l’assistenza e il supporto dei cittadini, soprattutto quelli che affrontano difficoltà o sono in condizioni di svantaggio. Questo servizio innovativo offrirà viaggi individuali o collettivi gratuiti per accompagnare i cittadini per visite mediche ambulatoriali o per svolgere commissioni quotidiane.

IL SERVIZIO

L’obiettivo principale del Servizio Taxi Sociale è garantire un presidio diffuso sul territorio, fornendo assistenza a coloro che ne hanno bisogno. Il coinvolgimento di un’organizzazione di volontariato di Protezione Civile permetterà di mettere a disposizione del Comune mezzi e personale adeguatamente formati per il trasporto e il supporto necessario. Questo partenariato consentirà una gestione efficiente e una distribuzione equa delle risorse.

