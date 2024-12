Mutui: a Ragusa chiesti, in media, 110.000 euro

Il mercato dei mutui in Sicilia mostra segnali di ripresa, con un aumento dell’8% delle richieste di finanziamento online nei primi dieci mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo l’osservatorio Facile.it – Mutui.it. Anche i valori medi degli importi richiesti e degli immobili oggetto di mutuo sono in crescita, sottolineando una maggiore fiducia nel settore immobiliare.

Identikit del Richiedente

Nei primi dieci mesi del 2024:

Importo medio richiesto: 115.190 euro (+6% rispetto al 2023). Valore medio dell’immobile: 170.557 euro (+4%). Età media del richiedente: in leggero aumento, influenzata dall’incremento delle richieste di surroga, passate dal 17% al 24% delle domande totali, grazie al calo dei tassi di interesse.

Analisi Provinciale

Le richieste di mutuo variano significativamente tra le province siciliane:

Palermo: 122.624 euro (importo medio più alto). Catania: 117.229 euro. Messina: 112.642 euro. Trapani: 110.234 euro. Siracusa: 109.923 euro. Ragusa: 109.802 euro. Agrigento: 102.589 euro. Enna: 100.913 euro. Caltanissetta: 95.811 euro (importo medio più basso).

Mutui per l’Acquisto della Prima Casa

L’importo medio richiesto per i mutui prima casa è aumentato. Valore medio dell’immobile: 153.409 euro (+5%). Età media: stabile a 38 anni. Durata media del piano di ammortamento: 25 anni e mezzo.

Tassi e Offerte

Le condizioni di mercato per i mutui fissi e variabili hanno subito variazioni importanti.

Mutui a Tasso Fisso

Miglior TAN per un mutuo medio da 126.000 euro in 25 anni: 2,71% (rata: 579 euro). Per immobili di classe A o B (mutui green): TAN 2,40% (rata: 559 euro). Miglior TAN per la surroga: 2,49% (rata: 565 euro).

Mutui a Tasso Variabile

Attualmente partono da un TAN del 3,81% (rata: 645 euro). Per immobili di classe A o B: TAN 3,61% (rata: 631 euro). Nonostante il calo degli indici BCE, i tassi variabili rimangono elevati; nel 2022 la rata media era di 456 euro, ora è salita a 693 euro.

Il 2024 evidenzia una ripresa del mercato dei mutui in Sicilia, con segnali positivi sia per la domanda che per i valori immobiliari. L’aumento delle richieste, accompagnato da condizioni di tassi competitivi, specialmente per mutui green e surroghe, riflette una crescente fiducia dei consumatori, nonostante i tassi variabili ancora elevati.

